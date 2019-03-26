В России впервые передали объект по уничтожению химоружия гражданскому предприятию

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Завод по уничтожению химоружия «Почеп» в Брянской области передали «Московскому эндокринному заводу», который находится в ведении Минпромторга России.

Это первый из российских объектов по уничтожению химоружия, переданный в гражданское производство. На заводе планируется наладить выпуск лекарств, в том числе и из опийного мака, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Всего в России есть семь промышленных объектов для уничтожения химоружия. На базе пяти из них запустят комплексы по обработке и обезвреживанию отходов, еще на одном будут производить целлюлозу.

Напомним, что к 27 сентября 2017 года Россия полностью уничтожила запасы принадлежавшего ей химического оружия. Вскоре после этого в США сообщили, что уничтожат свои арсеналы химоружия до конца 2023 года.