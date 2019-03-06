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Шайхутдинов рассказал об успешных татарстанских ИТ-проектах на форуме в Иннополисе

17:58, 06.03.2019 1
Шайхутдинов рассказал об успешных татарстанских ИТ-проектах на форуме в Иннополисе
Фото: mic.tatarstan.ru

Министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов рассказал об успешных татарстанских ИТ-проектах представителям «Единой России» на форуме «Информационные технологии» в Иннополисе.

По словам Шайхутдинова, в Татарстане более 80% жителей получают услуги в электронном виде. Кроме того, жители республики активно пользуются системами «Народный контроль» и «Народный инспектор».

Также министр рассказал об образовательной ИТ-экосистеме в Татарстане, которая охватывает более 9 тысяч человек. Она включает 50 ИТ-классов, IT-лицей КФУ и Лицей Иннополис.

Кроме того, в рамках доклада Шайхутдинов рассказал о работе татарстанского электронного документооборота, системы «ГЛОНАСС +112» и ряда других проектов, передает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Ранее председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал, что после проведения IT-форума работа «Единой России» будет поднята на новый уровень.

ТехнологииIT Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    а что в Китайских Иннополисах - в том же Шенчжене ... там 800 тысяч работают или четыре как в нашей деревне?
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