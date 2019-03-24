В Саратовской области легковушка столкнулась с автобусом, один человек погиб

В городе Вольске Саратовской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, сообщает «РИА Новости».

По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя легковушкой, превысил безопасную скорость, не учел погодные условия. В результате произошло столкновение с автобусом. Водитель легкового автомобиля погиб. Троих пассажиров машины, а также двоих пассажиров автобуса госпитализировали. По факту аварии идет проверка.

Напомним, ранее в ГИБДД подсчитали, что использование телефона за рулем повышает опасность попадания в ДТП в 4 раза. Самым опасным в автоинспекции назвали набор сообщений.

«Проведенные исследования использования телефона во время движения как для звонков, так и для набора СМС-сообщений показывают, что в 100% случаев водитель не способен быстро и качественно вести машину, соблюдая все требования правил дорожного движения. Исследования показывают, что разговор по мобильному телефону во время вождения увеличивает шанс попасть в ДТП в четыре раза», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

