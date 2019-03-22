В Набережных Челнах разморозили два долгостроя в микрорайоне «Яшьлек»

Фото: https://vk.com/yashlekofficial / официальная группа микрорайона "Яшьлек" Вконтакте

В Набережных Челнах возобновили строительство двух проблемных домов в микрорайоне «Яшьлек» — это дома 65-06 и 65-10. В качестве инвесторов выступили ООО «Инвестор» (ГК «Профит») и ООО «Евростиль» соответственно.

— В рамках масштабного инвестиционного проекта им предоставлены без проведения торгов компенсационные земельные участки в г. Н.Челны. С ООО «Инвестор» подписан договор аренды федерального земельного участка, общей площадью 4,6 га (кадастровый номер 16:52:040205:1018). На сегодняшний день по дому 65-06 начаты работы по техническому обследованию объекта, в ближайшее время возобновятся строительно-монтажные работы. Завершение строительства планируется во II квартале 2020 года, — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Также в ФПД добавили, что с ООО «Евростиль» подписан договор аренды двух республиканских земельных участков, общей площадью 1,4 га (кадастровые номера 16:52:050201:3 и 16:52:050201:96) и одного федерального земельного участка, общей площадью 0,7 га (кадастровый номер 15:52:040205:1015). По жилому дому 65-10 завершены работы по техническому обследованию, возобновлены строительно-монтажные работы. Завершить строительство планируется в IV квартале этого года. Все объекты начинала строить компания «ФОН».

Ранее «Реальное время» сообщало, что банкротство «ФОНа» взяла под свой контроль СК «Бриз». Ее гендиректор Андрей Беляков пояснял, что действует в интересах дольщиков.