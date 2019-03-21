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Алина Загитова проходила процедуру допинг-контроля до трех часов ночи

16:20, 21.03.2019
Алина Загитова проходила процедуру допинг-контроля до трех часов ночи
Фото: vk.com/eteritutberidze

Российская фигуристка Алина Загитова вчера на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме проходила допинг-контроль.

Как сообщает «Матч ТВ», процедура затянулась, и спортсменка смогла покинуть каток лишь в три часа ночи по местному времени. В общей сложности ей пришлось задержаться на пять часов.

Напомним, что накануне Алина стала лидером по итогам выступлений в короткой программе на чемпионате мира. Ее результат — 82,08 балла. Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 22 марта. Начало — в 11.30 мск.

Загитова является действующей олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях. Также она побеждала на чемпионате Европы и в финале Гран-при.

СпортФигурное катание Татарстан
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