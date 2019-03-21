У Xiaomi появился пульт дистанционного управления всем

Компания Xiaomi выпустила пульт дистанционного управления с ИК-сигналом, который распространяется на 360 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

Максимальное расстояние, на котором действует прибор, — 10 метров. Устройство поддерживается более чем 6 тысячами различных приборов, вне зависимости от производителя.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский производитель электроники Xiaomi Corp отчитался о прибыли за 2018 год в размере 13,48 млрд юаней ($2,01 млрд). При этом в 2017-м компания получила убыток в 43,89 млрд юаней ($6,54 млрд). Годовая выручка Xiaomi подскочила на 52,6%, до 174,92 млрд юаней ($26,06 млрд).