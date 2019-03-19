Прибыль Xiaomi за 2018 год составила $2 млрд против убытка $6,5 млрд в 2017-м

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp отчитался о прибыли за 2018 год в размере 13,48 млрд юаней ($2,01 млрд). При этом в 2017-м компания получила убыток в 43,89 млрд юаней ($6,54 млрд).

Годовая выручка Xiaomi подскочила на 52,6%, до 174,92 млрд юаней ($26,06 млрд), передает «Интерфакс».

В подразделении по производству смартфонов выручка увеличилась на 41,3%, до 113,8 млрд юаней. Выручка в сфере интернет-услуг подскочила на 61,2%, до 16 млрд юаней, выручка от рекламы повысилась на 79,9%, до 10,1 млрд юаней.

Напомним, что в январе аналитики сообщали о резком росте поставок у китайских Huawei и Xiaomi. Компании показали рост на 34,5% и 31,6% соответственно.