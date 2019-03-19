«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в ФАС

Компания «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По версии заявителя, американская корпорация продвигает свои программные решения в ущерб другим.

В сообщении компании отмечается, что в прошлом году она получила от Apple уведомление о том, что приложение Kaspersky Safe Kids для iOS не удовлетворяет одному из пунктов правил для приложений, пишет «Коммерсант». Отмечается, что ранее с такими претензиями компания не сталкивалась.

По версии Kaspersky Lab, притеснения начались после того, как Apple разработала собственное приложение Screen Time.

Как выяснило издание, «Лаборатория Касперского» была вынуждена исключить из приложения функции блокировки приложений и браузера Safari, чтобы оно сохранилось в App Store.

По версии компании, Apple использует положение владельца платформы, а также контролера единственного канала доставки приложений пользователям, «чтобы диктовать условия, не позволяя другим разработчикам выступать на равных». Отмечается, что проблема с запретом на использование конфигурационных профилей в той или иной мере коснулась не только «Лаборатории», а вообще всех разработчиков приложений для родительского контроля.

Напомним, что в последнее время «Лаборатория Касперского» испытывает давление в США. Американские власти считают, что продукты компании могут быть причастны к работе российских хакеров. В прошлом году Twitter запрещал рекламировать компанию.