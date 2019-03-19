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Россия не будет уничтожать комплекс с ракетой, которая, по мнению США, нарушает ДРСМД

11:56, 19.03.2019
Россия не будет уничтожать комплекс с ракетой, которая, по мнению США, нарушает ДРСМД
Фото: mid.ru

Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, которая, по мнению США, нарушает Договор о ракетах о средней и меньшей дальности (ДРСМД.

Как сообщило Министерство иностранных дел России, Вашингтон объявил ракету противоречащей договору «без каких-либо на то оснований».

Также в ведомстве отметили, что США отвергли все инициативы России о регулировании встречных претензий сторон в контексте выполнения ДРСМД.

В январе этого года Министерство обороны России впервые показало военным атташе ракету 9М729. Позже в Германии сообщили, что Россия может сохранить ДРСМД, если переместит ракеты 9М729 за Урал.

ПромышленностьОПК
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