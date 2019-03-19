Житель Удмуртии через потолок попал в автосервис и угнал Lexus

По версии органов дознания, подозреваемый 27-летний житель Можги работал на автомойке, которая находилась в одном здании с автосервисом, сообщается на официальном портале МВД по Удмуртской республике.

Ночью через подсобное помещение, сняв обшивку с потолка, он проник на территорию автосервиса, откуда угнал Lexus стоимостью 900 тыс. рублей. Выехав с территории автосервиса и проехав несколько сот метров, злоумышленник не справился с управлением и наехал на столб. Сотрудники ГИБДД задержали его. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что больше всего в 2018 году угонщиков в России интересовали корейские марки автомобилей, сообщает «Российская газета». Количество угонов корейских машин выросло на 3% по сравнению с 2017 годом. При этом количество угнанных российских автомобилей снизилось на 1,8%.



