PDVSA хочет открыть дочернюю компанию в РФ

Нефтяная государственная компания Венесуэлы PDVSA собирается открыть «дочку» в России.

Как рассказал венесуэльский министр нефти Мануэль Кеведо, Россия является партнером страны. Открытие дочерней компании PDVSA в РФ, по его словам, поспособствует укреплению отношений, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Для этого Кеведо и прибыл в Россию.