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PDVSA хочет открыть дочернюю компанию в РФ

10:13, 18.03.2019
PDVSA хочет открыть дочернюю компанию в РФ
Фото: commons.wikimedia.org / The Photographer

Нефтяная государственная компания Венесуэлы PDVSA собирается открыть «дочку» в России.

Как рассказал венесуэльский министр нефти Мануэль Кеведо, Россия является партнером страны. Открытие дочерней компании PDVSA в РФ, по его словам, поспособствует укреплению отношений, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Для этого Кеведо и прибыл в Россию.

ПромышленностьНефть
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