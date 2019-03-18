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Министр нефтяной промышленности Венесуэлы посетит Москву

00:26, 18.03.2019
Министр нефтяной промышленности Венесуэлы посетит Москву
Фото: pixabay.com

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо приедет в Россию для переговоров об открытии офиса государственной нефтяной компании PDVSA в Москве.

Ожидается, что визит Кеведо в Россию состоится в ближайшие недели — в начале апреля, сообщает ТАСС.

«Но сначала я должен обсудить эту повестку с господином главой Минэнерго РФ Александром Новаком и господином главой «Роснефти» Игорем Сечиным», — добавил он.

Напомним, ранее США обвинили «Роснефть» в покупке нефти Венесуэлы в обход американских санкций.

ОбществоПромышленностьНефть
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