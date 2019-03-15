Мутко ответил на критику главы ФАС о разнице в тарифах ЖКХ

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что разница в тарифах на услуги ЖКХ в регионах — вопрос сложный и «зависит от многих факторов». Так он прокомментировал слова главы ФАС Игоря Артемьева о том, что большинство россиян переплачивают за коммунальные услуги.

По словам Мутко, разница в тарифах возникает из-за того, что в субъектах РФ имеются разные условия водоподготовки, теплоснабжения и так далее. При этом вице-премьер отметил, что власти стремятся повлиять на ситуацию.

Мутко также добавил, что в стране необходимо заменить 40% сетей водоснабжения и 32% теплосетей, что сказывается на плате за ЖКХ, передает «РИА Новости».

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги больше 100% себестоимости.