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Муфтий РТ о теракте в Новой Зеландии: «Чудовищная трагедия, еще одна черная страница в истории ислама»

13:28, 15.03.2019 1
Муфтий РТ о теракте в Новой Зеландии: «Чудовищная трагедия, еще одна черная страница в истории ислама»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прокомментировал стрельбу в двух мечетях Новой Зеландии. Он назвал произошедшее «чудовищной трагедией» и «черной страницей в истории ислама».

«Нельзя назвать людьми тех, кто совершил это зверство. Это палачи, дикари, варвары, которые не гнушаются фашистскими приемами по истреблению людей в концлагерях. Сложно передать словами все чувства, которые сейчас раздирают всех мусульман от этой страшной беды», — написал он в Instagram, пожелав всем «крепкой веры».

Напомним, по последним данным, при стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Ранее полицейскими были задержаны четыре человека, которые подозреваются в теракте.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    Молодец Муфтий рт, не пожалел времени отвлекся от своих серъезных дел связанных с Сухбой!
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