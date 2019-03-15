Муфтий РТ о теракте в Новой Зеландии: «Чудовищная трагедия, еще одна черная страница в истории ислама»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прокомментировал стрельбу в двух мечетях Новой Зеландии. Он назвал произошедшее «чудовищной трагедией» и «черной страницей в истории ислама».

«Нельзя назвать людьми тех, кто совершил это зверство. Это палачи, дикари, варвары, которые не гнушаются фашистскими приемами по истреблению людей в концлагерях. Сложно передать словами все чувства, которые сейчас раздирают всех мусульман от этой страшной беды», — написал он в Instagram, пожелав всем «крепкой веры».

Напомним, по последним данным, при стрельбе в двух мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Ранее полицейскими были задержаны четыре человека, которые подозреваются в теракте.