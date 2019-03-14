В Кирове выставили на продажу особняк обанкротившегося бизнесмена за 60 млн рублей

В центре Кирова выставили на продажу особняк, принадлежавший семье предпринимателя Леонида Солодилова. Его оценили в 60 млн рублей.

За эту сумму покупателю предлагается двухэтажный дом площадью почти 800 кв. м и земельный участок в 787 кв. м. Риелторы делают упор на наличие тренажерного зала, сауны, бассейна и камина. Также в особняке есть зимний сад, во дворе пруд и площадка для барбекю, пишет newsler.ru.

Издание напоминает, что Солодилов был признан банкротом еще в 2016 году. Он владел предприятием «Кировпищепром», специализировавшемся на кондитерских изделиях.

По данным kartoteka.ru, на данный момент Леонид Сергеевич Солодилов входит в состав учредителей двух действующих предприятий — ООО «Вятпродсервис» в Кирове и ООО «Ростмолпром» в Республике Марий Эл.