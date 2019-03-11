Россия увеличила военную группировку в Крыму

Россия усилила группировку Вооруженных сил в Крыму для защиты полуострова и интересов страны в Черном море. Об этом заявил в Госдуме РФ глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Он также рассказал, что в этом году Вооруженные силы России впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности. Кроме того, в распоряжение войск будут переданы разведывательно-ударные комплексы средней дальности, передает ТАСС.

Напомним, что в конце прошлого года четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму возле границы с Украиной.