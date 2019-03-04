В Казани оглашен приговор по делу риелторской ОПГ

Фото: «Реальное время»/Мария Горожанинова

Сегодня Приволжский райсуд Казани огласил приговор группе «черных» риелторов из агентства недвижимости «Город». За хищения недвижимости с ущербом в 48 млн рублей шесть фигурантов получили 35 лет и 5 месяцев лишения свободы.

Седьмой фигурант дела — владелец агентства «Город» Артем Когаринов находится в бегах.

Его родственник Андрей Сануков сегодня был приговорен по 9 эпизодам мошенничества к 7 годам колонии общего режима. Такой же срок получил Артем Хангильдин. Эдуарда Галеева суд наказал 6 годами колонии общего режима, срок Гумера Гайнутдинова — на полгода меньше. Наказанием для Константина Машнина станут 5 лет колонии строгого режима, условный срок в 4 года получил лишь один из фигурантов — Адель Адиятуллин.

По одному эпизоду суд Санукова оправдал. А Галеева был вынужден объявить в розыск — за побег.

Потерпевшими по делу были признаны 20 владельцев квартир. По версии следствия, им предлагали деньги в долг под большие проценты и обманом заключали договоры купли-продажи квартир, которые затем, оттягивая процедуру погашения, забирали за долги.

В ходе судебного следствия обвиняемые настаивали — клиентов агентства предупреждали обо всех последствиях сделок.

Ранее ФСБ сообщила о приговоре челнинскому хакеру, который ради майнинга взломал базы «Ростовводоканала».