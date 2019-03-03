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В России розничный рынок беспилотников вырос на 70%

00:02, 03.03.2019
В России розничный рынок беспилотников вырос на 70%
Фото: pixabay.com

В 2018 году в России розничный рынок беспилотных летательных аппаратов прибавил на 70% в штуках и на 53% в деньгах, сообщает портал Retail.

В итоге объем российского розничного рынка беспилотников в прошлом году составил 160 тысяч единиц или 1,9 млрд рублей. Жители страны стали чаще покупать дроны дороже 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом чтении Госдума РФ приняла законопроект, который вводит штрафы за управление беспилотником без прав. Штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей. Минтранс РФ приводит данные, согласно которым в течение 2015—2017 годов было зафиксировано более 1300 нарушений правил использования воздушного пространства, в результате никаких последствий не возникло. В Минтрансе особо делают акцент на том, чтобы у каждого внешнего пилота было соответствующее разрешение на полет беспилотника в определенной воздушной зоне.

ТехнологииОбщество
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