В России розничный рынок беспилотников вырос на 70%

В 2018 году в России розничный рынок беспилотных летательных аппаратов прибавил на 70% в штуках и на 53% в деньгах, сообщает портал Retail.

В итоге объем российского розничного рынка беспилотников в прошлом году составил 160 тысяч единиц или 1,9 млрд рублей. Жители страны стали чаще покупать дроны дороже 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом чтении Госдума РФ приняла законопроект, который вводит штрафы за управление беспилотником без прав. Штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей. Минтранс РФ приводит данные, согласно которым в течение 2015—2017 годов было зафиксировано более 1300 нарушений правил использования воздушного пространства, в результате никаких последствий не возникло. В Минтрансе особо делают акцент на том, чтобы у каждого внешнего пилота было соответствующее разрешение на полет беспилотника в определенной воздушной зоне.