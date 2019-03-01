Антон Ландер: «Сегодня нас подвело большинство. Но надежда покинет нас в последнюю очередь»

Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Шведский нападающий «Ак Барса» Антон Ландер после третьей игры с «Авангардом» рассказал, что не оставляет надежды на спасение серии.

— Я считаю, что сегодня мы начали намного лучше, чем в первых двух играх. Очевидно, недостаточно хорошо. Мы знаем, что четвертый матч будет очень тяжелым, но нужно найти выход из ситуации, нужно выиграть. И не важно, каким способом, важно везде играть на максимуме — в защите, в нападении, в средней зоне. Работать под своими воротами, перед чужими, бороться за подправления, искать добивания. В воскресенье мы должны сыграть все вместе.

— Что «Ак Барс» может изменить в следующем матче?

— Все должно быть лучше. Сегодня команду подвело большинство, это плохо. Нужно начинать с этого — реализовывать лишнего, это поможет. Ситуация сложная для всех, мы понимаем это, но серия еще не закончена. Команде нужно четыре победы, чтобы выиграть серию, у нас их пока ноль, это значит, что впереди большой путь. Надежда покинет нас в последнюю очередь, — приводит слова Ландера корреспондент «Реального времени».

Напомним, «Ак Барс» уступает в первом раунде плей-офф «Авангарду» 0:3. Четвертый матч пройдет 3 марта в «Татнефть Арене».