В России запустят соцсеть для резидентов индустриальных парков

В этом году на портале Ассоциации индустриальных парков России запустят социальную сеть для резидентов. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Денис Журавский на Дне немецкой экономики в Ульяновской области.

По его словам, сервис позволит общаться резидентам парков между собой, с управляющими компаниями и властями. На данный момент ведется техническая работа по созданию соцсети, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2018 года индустриальные парки и промышленные площадки в Татарстане заплатили налогов на сумму почти 10 млрд рублей.