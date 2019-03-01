Мосгорсуд отпустил из-под ареста предшественника Арашукова в Совфеде

Фото: скриншот

Мосгорсуд освободил из-под ареста бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.

Суд признал, что отсутствуют основания содержать его под арестом свыше предельного срока, пишет РБК. Отмечается, что у бывшего сенатора проблемы со здоровьем.

Дерев находился под стражей с марта 2018 года по подозрению в хищении 119 млн рублей из бюджета. Вину он не признает.

Напомним, что преемник Дерева — сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, долгое время возглавлявший структуры «Газпрома» на Северном Кавказе, подозреваются в хищении газа на сумму не менее 30 млрд рублей. Кроме того, следствие считает их причастными к нескольким убийствам. По некоторым данным, арест сенатора и его отца стал возможен после доклада силовиков президенту РФ Владимиру Путину.