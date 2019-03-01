Суда, произведенные в Нижегородской области, могут начать поставлять на Ямал

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с главой Нижегородской области Глебом Никитиным подписали протокол о намерениях по развитию сотрудничества между субъектами, сообщает Znak.

Например, в документе сообщается о перспективах поставок на Ямал судов, которые произвели в Нижегородской области. Кроме того, главы регионов договорились изучить возможность поставок нижегородского технологического оборудования для производства сжиженного природного газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородская, Ульяновская и Иркутская области войдут в созданный межрегиональный авиационный кластер. Соответствующее соглашение подписали губернаторы Глеб Никитин, Сергей Морозов, Сергей Левченко и председатель набсовета межрегионального авиационного кластера, вице-президент «Иркута» Василий Прутковский на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Региональная структура кластера определена исходя из концентрации предприятий-поставщиков, участвующих в разработке и производстве инновационного среднемагистрального авиалайнера МС-21 на территории областей.