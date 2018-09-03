Разведка России предупредила об угрозе слияния ИГИЛ с «Аль-Каидой»

Сближение запрещенных в России террористических организаций ИГИЛ и «Аль-Каиды» может привести к появлению гибридного террористического холдинга. Об этом заявил начальник антитеррористического центра — первый замначальника центра спецназначения Службы внешней разведки Сергей Кожетев.



«Объединение этих ведущих международных террористических организаций может привести к созданию так называемого гибридного террористического холдинга с мощной ресурсной базой и серьезным деструктивным потенциалом», — приводят «Ведомости» слова Кожетева.

По его словам, «глобализация террористической угрозы стала возможной и в результате деструктивной позиции руководства некоторых государств».

Ранее сообщалось, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический бизнес, сельское хозяйство, а также спекулируя на фондовых биржах.