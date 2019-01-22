Следующий раунд переговоров глав МИД России и Японии по поводу мирного договора пройдет в феврале

Следующий раунд переговоров министров иностранных дел Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова по поводу мирного договора пройдет в феврале этого года. Об этом пишет ТАСС.

«Мы с президентом Путиным приветствуем тот факт, что на прошлой неделе начались конкретные переговоры между министрами иностранных дел в соответствии с нашей с президентом договоренностью ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Мы дали указание, чтобы наши министры в феврале этого года, к примеру, во время проведения конференции по безопасности в Мюнхене, провели следующий раунд переговоров», — заявил во вторник японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что решение по мирному договору должно быть приемлемо для жителей двух стран.