Renault 24 января назовет преемников Карлоса Гона

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Компания Renault на собрании совета директоров 24 января назовет преемников ранее арестованного Карлоса Гона.

Предполагается, что на пост гендиректора будет номинирован временно исполняющий эти обязанности Тьерри Боллоре, а на роль председателя совета директоров — гендиректор Michelin Жан-Доминик Сенар, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.



Напомним, Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault — Nissan — Mitsubishi после ареста по подозрению в сокрытии доходов. В дальнейшем компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в альянсе, сославшись на «неравные условия». Сегодня суд Токио отклонил ходатайство защиты Гона об освобождении под залог.

Как скажется арест Карлоса Гона на АвтоВАЗе — читайте в материале «Реального времени».

