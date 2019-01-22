Renault 24 января назовет преемников Карлоса Гона
Компания Renault на собрании совета директоров 24 января назовет преемников ранее арестованного Карлоса Гона.
Предполагается, что на пост гендиректора будет номинирован временно исполняющий эти обязанности Тьерри Боллоре, а на роль председателя совета директоров — гендиректор Michelin Жан-Доминик Сенар, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Напомним, Карлос Гон лишился руководящих постов в автоальянсе Renault — Nissan — Mitsubishi после ареста по подозрению в сокрытии доходов. В дальнейшем компания Nissan объявила о возможном пересмотре своего участия в альянсе, сославшись на «неравные условия». Сегодня суд Токио отклонил ходатайство защиты Гона об освобождении под залог.
Как скажется арест Карлоса Гона на АвтоВАЗе — читайте в материале «Реального времени».
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