Uber планирует создать самоуправляемые велосипеды и самокаты
Компания Uber планирует разработать электрические велосипеды и самокаты с системой автоматического самоуправления.
По данным The Daily Telegraph, в будущем велосипеды будут способны самостоятельно добираться до станций подзарядки и парковаться без помощи человека.
Сейчас компания вынуждена нанимать подрядчиков для того, чтобы подзаряжать электрические самокаты и велосипеды, перемещать их между станциями, а также устранять возникающие поломки.
Представители Uber считают, что использование самокатов и велосипедов с системой автоматического самоуправления поможет улучшить безопасность вождения.
Ранее в Uber сообщили, что будут использовать электросамокаты и велосипеды в крупных городах для поездок на небольшие расстояния.Технологии
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