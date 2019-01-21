В Самаре пройдет митинг против роста цен и передачи Курильских островов Японии

Митинг против «ухудшения уровня жизни народа» и передачи Курильских островов Японии пройдет в Самаре 26 января. Об этом сообщил депутат губернской думы Михаил Матвеев на своей странице в Twitter.

Организатором выступает движение «Гражданская инициатива», призвавшее все оппозиционные политические партии и движения поддержать акцию протеста.

В Самаре пройдет митинг против роста цен и передачи Курильских островов Японии https://t.co/B3caDMYBtL

— Михаил Матвеев (@tweet_matveev) 21 января 2019 г.

Среди объявленных целей митинга — против массовых увольнений в связи сокращением штатов работников на предприятиях, против повышения НДС, «пенсионного геноцида», а также против «плана продажи Курильских островов Путиным Японии под видом заключения мирного договора».

Мероприятие пройдет в сквере «Родина» в полдень. Митинг согласован администрацией Самары. Предварительное количество участников не уточняется.

Напомним, ранее самарские власти запретили проводить митинг с «портретами позора», где изображены сторонники пенсионной реформы.