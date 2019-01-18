Российские ученые протестировали вирус Зика для лечения опухоли мозга

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) протестировали на мышах способ лечения опухоли мозга с помощью введения вируса Зика.

«Мы увидели, что вирус атакует клетки опухоли и замедляет их рост, не нанося при этом существенного ущерба остальному организму» — рассказал тарший научный сотрудник лаборатории генетики лабораторных животных ИЦиГ СО РАН Иван Разумов.

«Первым мышам мы подсаживали клетки глиобластомы под кожу, в дальнейшем мы намерены повторить эксперимент уже на опухоли, внедренной в мозг. И если результаты подтвердятся, это откроет возможность для разработки терапевтической стратегии лечения опухолей головного мозга уже у человека» — приводит слова Разумова ТАСС.



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