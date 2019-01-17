В Татарстане застройщики за год ввели пять домов для обманутых дольщиков

В 2018 году в Татарстане строители ввели в эксплуатацию пять проблемных домов для обманутых дольщиков. Квартиры в них получили 424 семьи.

Об этом на ежегодной коллегии рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Три из них были построены в Казани — это дом №5 и блок Г в доме №1 ЖК МЧС на Губкина, а также дом №3 ЖК «Симфония» на Павлюхина, передает корреспондент «Реального времени».

В 2019 году планируется достроить 12 проблемных объектов для 840 дольщиков.