Новости недвижимости

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Татарстане застройщики за год ввели пять домов для обманутых дольщиков

14:54, 17.01.2019 145
В Татарстане застройщики за год ввели пять домов для обманутых дольщиков

В 2018 году в Татарстане строители ввели в эксплуатацию пять проблемных домов для обманутых дольщиков. Квартиры в них получили 424 семьи.

Об этом на ежегодной коллегии рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Три из них были построены в Казани — это дом №5 и блок Г в доме №1 ЖК МЧС на Губкина, а также дом №3 ЖК «Симфония» на Павлюхина, передает корреспондент «Реального времени».

В 2019 году планируется достроить 12 проблемных объектов для 840 дольщиков.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем