На «Почте России» предложили продавать лекарства

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила организовать продажу лекарств в отделениях «Почты России».

Глава региона подготовила соответствующее обращение к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову, пишет ТАСС.

Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предложил «Почте России» открыть бары в своих отделениях. Так он отреагировал на сообщения о продаже алкоголя на почте.

До этого в пресс-службе «Почты России» прокомментировали появившиеся в соцсетях фотографии с продающимся в отделениях пивом. «Почта» начала продавать слабоалкогольную продукцию в 3,2 тысячи отделений по всей стране.