Минэкономразвития РФ предложило собирать налог на недвижимость с нефтяных скважин

Минэкономразвития РФ разработало законопроект, который позволит собирать новый налог с нефтяников. Согласно ему, скважины будут учитываться как недвижимое имущество компаний.

«Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить, что все добывающие скважины, независимо от того, когда они поставлены на учет и как оформлены, являются объектами недвижимого имущества и в соответствии с Налоговым кодексом должны быть включены в налоговую базу», — сообщил замминистра финансов Илья Трунин в интервью журналу «Бюджет».

С 2019 года в России отменен налог на движимое имущество организаций. Добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества, и сейчас с них не уплачивается налог.

«Хотя очевидно, что нефтяная скважина не может быть перенесена без существенного ущерба для нее, а это не соответствует определению движимого имущества», — отмечает Трунин.

В конце июля 2018 года Госдума РФ приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предусматривает постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0%. При этом должен повыситься налог на добычу полезных ископаемых.

