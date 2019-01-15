СМИ сообщили о скорой смене руководителя Следкома Башкирии

Управление Следственного комитета России по Башкирии может возглавить Валерий Липский.

По информации источника «Коммерсанта», в ранге исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по республике Липский будет назначен в ближайшее время. Сейчас он работает на должности главы следственного отдела ГСУ СКР по Истре в Московской области.

В настоящее время республиканским управлением Следкома руководит в статусе и.о. полковник юстиции Руслан Султанов.

Напомним, ранее глава Следкома по РТ Павел Николаев подал в отставку.