Кокорин пожаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие бассейна в СИЗО

Фото: commons.wikimedia.org / Анна Майер, Евгений Асмолов

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в настоящий момент в СИЗО, пожаловался на то, что условия содержания под стражей плохо сказываются на его физической форме, сообщают «Известия».

— Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался, — рассказал Кокорин во время беседы с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.



Как отмечает издание, представители ОНК также разъяснили футболисту, что при необходимости к нему в СИЗО можно пригласить врача.

— Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит? — сказал Кокорин.

Напомним, что две потасовки с участием футболистов Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября прошлого года. Сначала, по версии следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня после произошедшего футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Срок их ареста в декабре был продлен до 8 февраля.



