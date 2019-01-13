В Шереметьево из-за выкатившегося за пределы полосы самолета задержали более 30 рейсов

В московском аэропорту Шереметьево задержан 31 рейс из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета чешской авиакомпании Smartwings.

Отмечается, что никто из 40 пассажиров и 7 членов экипажа самолета не пострадал, передает "Интерфакс".

Позднее стало известно, что аэропорт «Шереметьево» восстановил работу взлетно-посадочной полосы.

По словам представителя аэропорта, в течение некоторого времени возможны кратковременные задержки рейсов на вылет и прилет в связи со скоплением воздушных судов из-за временных ограничений на полосе.

В прошлом году самолет авиакомпании «ЮТэйр» при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла. В результате ЧП пострадали 18 человек, среди которых трое детей.