В Шереметьево из-за выкатившегося за пределы полосы самолета задержали более 30 рейсов
В московском аэропорту Шереметьево задержан 31 рейс из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета чешской авиакомпании Smartwings.
Отмечается, что никто из 40 пассажиров и 7 членов экипажа самолета не пострадал, передает "Интерфакс".
Позднее стало известно, что аэропорт «Шереметьево» восстановил работу взлетно-посадочной полосы.
По словам представителя аэропорта, в течение некоторого времени возможны кратковременные задержки рейсов на вылет и прилет в связи со скоплением воздушных судов из-за временных ограничений на полосе.
В прошлом году самолет авиакомпании «ЮТэйр» при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла. В результате ЧП пострадали 18 человек, среди которых трое детей.Происшествия
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