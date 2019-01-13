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МВД Франции сообщило о двух погибших при взрыве в Париже

01:31, 13.01.2019
МВД Франции сообщило о двух погибших при взрыве в Париже
Фото: скриншот twitter.com

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в результате взрыва в центре Парижа погибли два человека.

«По данным к этому часу, погибли двое пожарных из Парижской пожарной команды. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, среди них еще один сотрудник пожарной службы», — написал Кастанер в Twitter.

Кроме того, 37 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что 12 января в центре Парижа прогремел взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа. Сообщается, что ЧП никак не связано с очередными протестными акциями «желтых жилетов», которые состоялись в Париже.

Происшествия
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