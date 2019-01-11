Зинэтула Билялетдинов: «В Эмираты едем не отдыхать, а работать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против московского «Динамо» (2:3), рассказав из-за чего не играет Эмиль Гарипов и в каком состоянии сейчас находится Радель Фазлеев.



— Мы знали, что «Динамо» сейчас на ходу. Чего не скажешь о нас. Эти две быстрые шайбы в начале игры были для нас, как холодный душ. Во втором периоде приходили в себя, хотя со стороны, наверное, все смотрелось невнятно. Но хотя бы появилось движение, и третий период получился достаточно неплохим, но этого было мало, чтобы набрать сегодня очки.

— Сегодня уже девятый матч подряд играет Владислав Подъяпольский. Что с Гариповым?

— Пока он нездоров, так скажем.

— Какая основная задача будет на сборах команды в Эмиратах на следующей неделе? Какой отдых больше нужен команде: физический или эмоциональный?

— Мы туда едем не отдыхать, а работать. Просто немножко переключимся — уйдем ото льда, поработаем на земле.

— За три матча «Ак Барс» забросил три шайбы. Планируете ли подтягивать молодежь из «Барса» для улучшения игры в атаке?

— Кого конкретно?

— Максима Марушева, Артема Галимова, Раделя Фазлеева…

— Марушева я смотрел и думаю, что пока ему рановато быть в этой команде, нужно еще поработать. Галимов неплохо проявил себя в молодежной сборной, но нужно их видеть. У нас пока не получается, потому что у нас игры идут, у них тоже. После приезда постараемся их пригласить, посмотреть.

— Раделя Фазлеева тоже еще не видели?

— Фазлеева я видел, но у нас единое мнение, что он пока не готов.

— Пол Постма ярко начал чемпионат, а в последних матчах он был в ротации, и уже не так много очков набирает. С чем это связано?

— Мы сами думаем об этом, гадаем. Пока не можем прийти к решению и пониманию. Он старается, пытается, но не получается, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет в среду, 23 января, в Хельсинки против местного «Йокерита». Начало игры в 19.30 мск.