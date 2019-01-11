Пассажирский самолет экстренно сел во Внуково из-за сигнала об открытой двери салона

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн» экстренно приземлился в аэропорту «Внуково» из-за подозрения на незакрытую дверь салона.

По словам источника «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах аэропорта, самолет вылетел из «Внуково» в Белгород сегодня утром. После того как в кабине сработал датчик незакрытия пассажирской двери, командир принял решение вернуться в аэропорт и дополнительно проверить самолет.



В диспетчерской службе «Внуково» рассказали, что самолет, на борту которого 47 человек, благополучно сел во «Внуково». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет Уфа — Нижневартовск экстренно сел в Екатеринбурге из-за удара хвостом при взлете.