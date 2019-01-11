Гибель индейки на «Евродоне» могла произойти из-за птичьего гриппа

Гибель части наиболее ценного поголовья индейки, зафиксированная на предприятии «Урсдон» (входит в агрохолдинг ГК «Евродон») могла произойти из-за птичьего гриппа.

Источник "Ведомостей" рассказал, что погибло около 5500 голов родительского стада из примерно 70 000.

Сейчас эксперты отобрали материал и проводят исследование. Причины гибели птицы пока не установлены, однако собеседники газеты говорят, что есть подозрение на вспышку птичьего гриппа.

Представитель «Евродона» подтвердил повышенный падеж птицы в трех из семи корпусов одной из четырех площадок, где содержится родительское стадо.

По его словам, в настоящее время принимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации, проводится обработка территории.

Ранее «Внешэкономбанк» собирался подать заявление о банкротстве группы компаний «Евродон».



В 2016 году «Реальное время» писало о причастности первого зампредседателя Госплана Татарской АССР Фарида Газизуллина к попытке захвата «Евродона». Также в этом оказался замешан выходец из Татарстана, бывший директор департамента «Внешэкономбанка» Ильгиз Валитов.

