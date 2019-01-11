На всех этапах сборки кораблей «Союз» ввели видеонаблюдение — СМИ

РКК «Энергия» внедрила технологии видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей «Союз» после ситуации с обнаружением отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09».

«На основных участках сборки имелась система видеофиксации. Теперь она внедрена еще на трех участках сборки кораблей, на которых операции проводились без видеонаблюдения», — рассказал источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли.



По его словам, внутренняя комиссия «Энергии», проводившая расследование ранее, не смогла по имеющимся в архивах видеозаписям установить момент сверления отверстия в бытовом отсеке при производстве. После этого был сделан вывод, что отверстие просверлили не на предприятии.

Для исключения возможности таких действий на всех этапах сборки корабля было решено установить дополнительные системы видеоконтроля, пояснил собеседник.

Напомним, что 30 августа на Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».