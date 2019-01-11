Samsung проведет презентацию Galaxy S10 20 февраля

Южнокорейская компания Samsung проведет презентацию смартфона Galaxy S10 20 февраля на мероприятии Samsung Unpacked. Оно пройдет в Сан-Франциско, сообщается в Twitter компании.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 января 2019 г.

Премьера устройства состоится за несколько дней до открытия выставки Mobile World Congress (MWC-2018) в Барселоне.

Ранее СМИ сообщили, что Samsung в 2019 году собирается представить смартфон Galaxy S10 в четырех модификациях. Одна из них под рабочим названием Beyond X будет иметь шесть камер и доступ к сотовым сетям пятого поколения 5G.

Три других разновидности Galaxy S10 будут иметь экраны диагональю от 5,8 дюйма до 6,4 дюйма. Они получат от трех до пяти камер, а также поддержку беспроводной зарядки.