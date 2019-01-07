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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил штраф за драку

15:39, 07.01.2019

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил штраф от Континентальной хоккейной лиги за драку с форвардом «Амура» Артемом Железковым в матче регулярного чемпионата, который выиграли хозяева «Уфа-Арены» — 6:2.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Григория Панина по п. 3.4 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Амура» Артема Железкова по п. 3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

СпортХоккей Башкортостан
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