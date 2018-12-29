ЖК «IQ DOM» сдан в эксплуатацию на полгода раньше срока

Фото: фото предоставлено застройщиком

В Приволжском районе Казани сдан в эксплуатацию ЖК «IQ DOM» — жилой дом переменной этажности (15—20 этажей). Строительство высотки, начавшееся летом 2017 года, заняло у строительной компании «СМУ-88» 18 месяцев. Застройщик — ООО «Ай-Кью Девелопмент», входящее в группу компаний «СМУ-88». Автором проекта стал известный российский архитектор Михаил Борщевский.

ЖК «IQ DOM» построен по Оренбургскому тракту, 4б, на месте бывшего пустыря. Территория дома поднята на стилобате и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Кроме того, особенностями жилого комплекса стали «двор без машин», стеклянная входная группа оборудованная системой «теплый пол», видеодомофоны и LED-освещение с датчиками движения. Главной особенностью дворовой территории стала возможность заряжать мобильные устройства, сидя на скамейке.

Первые мероприятия по озеленению прошли этой осенью на субботниках с участием дольщиков ЖК. Основные работы по ландшафтному оформлению территории будут проведены весной 2019 года с наступлением благоприятных погодных условий.

В каждой квартире установлен кондиционер, а в подъезде предусмотрены персональные смарт-боксы для хранения вещей, чтобы жители не загромождали свои балконы. Большинство квартир сданы в чистовой отделке в скандинавском стиле.





Партнерский материал