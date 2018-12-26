Новости технологий

13:10 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Сайт «Вечерней Казани» продолжит работу

11:58, 26.12.2018

Сайт газеты «Вечерняя Казань» продолжит свою работу, бумажную версию упразднят. Также останется бренд издания. Об этом на приеме мэрии Казани в Ратуше рассказала корреспондент «Вечерки».

По ее словам, неизвестно, остаются ли работать журналисты.

Накануне стало известно о закрытии газеты «Вечерняя Казань» с 31 декабря. После почти 40 лет работы руководство издания решило не продлевать контракты с сотрудниками редакции.

ТехнологииМедиа Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты