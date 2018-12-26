Сайт «Вечерней Казани» продолжит работу
Сайт газеты «Вечерняя Казань» продолжит свою работу, бумажную версию упразднят. Также останется бренд издания. Об этом на приеме мэрии Казани в Ратуше рассказала корреспондент «Вечерки».
По ее словам, неизвестно, остаются ли работать журналисты.
Накануне стало известно о закрытии газеты «Вечерняя Казань» с 31 декабря. После почти 40 лет работы руководство издания решило не продлевать контракты с сотрудниками редакции.ТехнологииМедиа Татарстан
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