Шеф-редактор «Вечерней Казани»: «Мы закрываемся с 31 декабря»

Шеф-редактор газеты «Вечерняя Казань» Хазбулат Шамсутдинов подтвердил «Реальному времени», что с 31 декабря 2018 года издание закрывается.

«Вы все прочитаете в четверговом номере, все объясним полностью, ничего добавить не могу. Я устал всем повторять то же самое. Да, с 31 декабря закрывается. Все будет указано в газете, все подробности», — пояснил Шамсутдинов.

Напомним, что сегодня стало известно о закрытии газеты, работающей в Казани с 1979 года. После почти 40 лет работы руководство издания решило не продлевать контракты с сотрудниками редакции.