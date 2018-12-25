С начала года цены на «вторичку» в Казани выросли на 10%

За 11 месяцев 2018 года цены на вторичное жилье в Казани выросли на 10%. В ноябре 1 кв. м в столице Татарстана в среднем стоил более 76 тысяч рублей — против 69,1 тысячи рублей в январе.

При этом в Ново-Савиновском районе Казани цены выросли на 13,3%, до 85 тысяч рублей за 1 кв. м, говорится в исследовании Domofond.ru. В Приволжском районе стоимость жилья поднялась на 10%, в Кировском — на 9,3%, в Вахитовском — на 8,6%. Рост цен на «вторичку» в Советском районе составил 8,3%, Московском — 6,4%, Авиастроительном — 6%.





Таблица: Domofond.ru

Отмечается, что в среднем по городу стоимость квадратного метра росла неравномерно. Плавное повышение продолжалось с января по сентябрь: в конце осени рост по отношению к началу года составил 4,8%. В октябре он остановился, но затем цены резко начали расти: максимальный рост произошел в ноябре, когда квадратный метр подорожал сразу на 4,9% по отношению к октябрю, что и обусловило значительный итоговый прирост.





Таблица: Domofond.ru



Напомним, что аналитическая служба «Реального времени» отслеживает индекс цен на жилье в Казани. В исследовании отражается стоимость 1 кв. м «вторички» в разных районах города.