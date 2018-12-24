Боевики «Аль-Каиды» начали осваивать техсредства, чтобы сбивать самолеты — СМИ

Заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес предупредил, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» осваивают технические средства, которые позволяют сбивать пассажирские самолеты.



«Угроза для авиации — реальна, «Аль-Каида» возрождается, они провели реорганизацию. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт», — приводит The Sunday Times слова Уоллеса.

Отмечается, что террористы планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники.

Ранее российская разведка предупредила об угрозе слияния запрещенных в России террористических организаций ИГИЛ и «Аль-Каиды».