Стоимость одного квадратного метра в пентхаусе напротив Кремля оценили в $100 тыс.

Стоимость пентхауса в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной в Москве, который расположится напротив Кремля, достигнет $100 тыс. за 1 кв. м.

По словам председателя совета директоров компании Capital Group Павла Те, этот проект побьет рекорд стоимости квадратного метра в Москве. Он отметил, что сопоставимые цены сегодня предлагаются в Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне, пишет РБК.



Участок, на котором появится пентхаус, входит в охранную зону Московского Кремля. Всего планируется построить малоэтажный элитный комплекс, состоящий из четырех жилых корпусов высотой четыре этажа и наземной площадью 37 тыс. кв. м. Помимо жилья тут разместятся апартаменты, отель под брендом Mandarin Oriental, офисные и торговые помещения.