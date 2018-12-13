В Ульяновске австрийские Green Source и Core Value организуют производство солнечных модулей за 1,2 млрд рублей

Компания Green Source GmbH и фонд частных инвестиций Core Value GmbH из Австрии планируют построить в Ульяновской области производство фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций. Предварительно объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей.

Инвестиционное соглашение между правительством Ульяновской области, Корпорацией развития региона и австрийскими инвесторами подписано накануне, передает пресс-служба регионального кабмина.

Согласно сообщению, приступить к строительным работам и начать выпуск первой продукции инвесторы планируют уже в следующем году, мощность предприятия составит 100 МВт модулей в год.

Производство планируется разместить на площадке портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), площадь участка под завод составит 3 га.

Ожидается, что выпускаемая продукция будет поставляться на российский рынок солнечной энергетики, однако, по оценке руководителя Корпорации развития региона Сергея Васина, проект обладает и «высоким экспортным потенциалом».