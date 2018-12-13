Победителей конкурса «Пермский бренд» назовут 17 декабря

Итоги конкурса «Пермский бренд» в рамках проекта «Покупай пермское» будут подведены 17 декабря.

Экспертный совет выберет лучшую компанию в трех категориях: продовольственные товары, промышленные товары и услуги для населения, сообщили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

В настоящее время подведены итоги интернет-голосования, проходившего с 15 по 25 ноября. Лидерами в номинации «Продовольственные товары» стали «Маслозавод Нытвенский», кондитерская фабрика «Пермская» и агрофирма «Труд». Лидеры в номинации «Промышленные товары для населения» — «Медисорб», ГП «Лукойл» в Пермском крае и «Лысьвенская посуда».

В номинации «Услуги для населения» первые три позиции заняли Кунгурская ледяная пещера, REAL TIME BOARD и студия красоты NEW LEVEL.

Напомним, ранее лучшим аэропортом в мире 31-й год подряд признали сингапурский «Чанги».