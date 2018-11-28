Белоусов рассказал о большом интересе бизнеса к ВСМ Москва – Казань

Компании из «списка Белоусова» готовы инвестировать в 12 проектов около 1 трлн рублей, при этом большую часть суммы — в строительство железнодорожной высокоскоростной (ВСМ) магистрали Москва—Казань.

«Это в основном транспортные проекты, из них основная часть — это вложения в проект Москва — Казань, скоростной магистрали, к которой бизнес проявляет очень большой интерес, ряд других транспортных проектов», — рассказал помощник президента РФ Андрей Белоусов в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства, его цитирует ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ дополнительно рассмотреть эффективность ВСМ Москва — Казань и ее участка Москва — Нижний Новгород.